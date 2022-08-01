Kocaeli'de 'Yol Bakım Timi' bozuk yol ve kaldırım bırakmıyor

Kocaeli Büyükşehir Yol Bakım Timi, Kocaeli’nin her noktasında 62 araç ve 99 personel hızlı bir şekilde çalışıp, bozuk yol ve kaldırım bırakmıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi kent genelinde cadde, bulvar ve köy yollarında yolların bakım, onarım ve yapımına devam ediyor. Gece geç saatlerde dahi yollarda ve kaldırımlarda bakım ve onarım yapan ekip, Kocaeli’nde bozuk asfalt ve kaldırım bırakmıyor.

Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezine vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler, Büyükşehir Zabıta ve Fen İşleri ekiplerinin tespitleri sonrası belirlenen yerlere müdahale edilerek, hızlı bir şekilde çözüm üretiliyor. Oluşan bozulmaların yaya ve araçlara zarar vermemesi için çalışmalarını süratle yaparak yollardaki kısmi bozulmalar trimer kazısı ile kazınıyor. Ardından asfaltlama yapılarak onarım tamamlanıyor.

İlçe merkezleri başta olmak üzere kent genelinde köy yolları da dâhil ihtiyaç duyulan her noktada bakım, onarım ve yapım çalışmaları yapılıyor.

Trafiği engellememek için yaya veya araç trafiğinin olmadığı gece geç saatlerde dahi onarım veya asfalt çalışmaları yapılıyor. Yol Bakım Timi, parke, bordür, beton gibi yolların yapımı ve tamiratı, yol üzerindeki alt yapı baca ve ızgara kapaklarının bakım onarımları, demir yaya korkuluklarının boyanması ve her türlü yol bakım onarım ve yapım çalışmalarında hizmet veriyor.

48 bakım ve onarım ustası, 51 şoför ve operatör, 62 araç ve 99 personel ile Kocaeli’nin tüm ilçelerinde her noktada çalışmalarını hızlı bir şekilde trafiğe engel olmadan tamamlayan Yol Bakım Timi, Kocaeli’nde bozuk yol ve kaldırım bırakmıyor.