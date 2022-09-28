Kocaeli'de yeni Gebze Hali için start verildi

Kocaeli'de toplam maliyeti yaklaşık 102,5 milyon TL olan Yeni Gebze Hali için hafriyat kazısına başlandıKOCAELİ (İGFA) - Şehir içerisinde kalan yetersiz donanımıyla mevcut Gebze Hali, esnafın ve vatandaşların ihtiyacını karşılayamıyordu. Bu durumu dikkate kalan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova Şekerpınar Cumhuriyet Mahallesi’ndeki bir alana 102 milyon 449 bin TL maliyet ile Gebze bölgesine yeni bir hal kazandırıyor. Modern yapısı ile hizmet verecek yeni hal için hafriyat kazı çalışmalarına başlandı.

Tamamlandığında geniş imkanları ve modern yapısı ile hizmet vermeye başlayacak Yeni Gebze Hali projesinde, 25 bin metrekare alan üzerine 10 bin 245 metrekare inşaat çalışması gerçekleştirilecek. Ayrıca bu inşaat alanı üzerine 8 bin 77 metrekare hal ve idari bina inşa edilecek.

68 ADET DÜKKAN İNŞA EDİLECEK

Yeni hal projesi kapsamında 2 bin 152 metrekare alana kasa depoları yapılacak. İçerisinde esnafın ve vatandaşların ihtiyacını giderebildiği yeni yapı içerisinde 68 adet dükkan inşa edilecek. Ayrıca kompleks içerisinde 35 adet sandık depoları, dernek odası ve ofisleri, teknik hacimler, mescit, tuvaletler, büfe, berber, lokanta, çay ocağı olacak. Çalışmaların 2023 yılının son çeyreğinde tamamlanıp hizmete sunulması hedefleniyor.