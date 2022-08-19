Kocaeli'de 'Yaz Neşesi'nde son durak Darıca oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinliklerinde son adres Darıca oldu. Vatandaşlar, Darıca Millet Bahçesi’nde 4 süren yerel müzisyenler konserinde büyük bir coşku yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kültür ve sanat şehri Kocaeli’de ‘Yaz Neşesi’ etkinlikleri hız kesmiyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 ilçede organize edilen ve yaz ayları boyunca devam edecek etkinliklerin son adresi Darıca oldu.

Darıca Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinlikte bölgenin yerel müzisyenleri Darıcalı vatandaşlara neşeli anlar yaşattı. Her yaştan ve zevkten insana hitap edecek etkinlikler düzenleyerek yaz aylarına damga vuran Büyükşehir, bu bağlamda Darıcalılara müzik ziyafeti sunarken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, etkinlik alanına gelerek vatandaşların ‘Yaz Neşesine’ ortak oldu.

Darıca Millet Bahçesi’nde gerçekleşen etkinlikte Darıcalılar gönüllerince eğlendi. Büyükşehir’in “Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla düzenlediği etkinlikte sahne alan yerel müzisyenler, vatandaşlara unutulmaz bir yaz akşamı yaşattı. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden Darıcalı vatandaşlar, hareketli şarkılar eşliğinde oynayarak kurtlarını döktü. Gönüllerince eğlenmenin tadını çıkaran Darıcalılar, böylesine güzel bir etkinliği kendileri ile buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

“İYİ Kİ VARSIN EREN FİLMİ’ İZLENDİ

Yaklaşık 4 saat süren yerel müzisyenler konserinin ardından Darıcalılar, Trabzon Maçka’da 11 Ağustos 2017'de, teröristlerle kahraman Mehmetçik'in girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in öyküsünü anlatan ‘Kesişme; İyi ki varsın Eren’ filmini izledi.

ÇAKMAK: “HEPİMİZİN AİLESİNDE NİCE EREN’LER VAR”

Film öncesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selam ve saygılarını Darıcalı vatandaşlara ileten Başkan Vekili Çakmak, “Büyükşehir olarak sizlere renk ve mutluluk katmak için birçok etkinlik düzenledik. ‘İyi ki varsın Eren’ filmini beraber izleyeceğiz. Eren bizim evladımız. Karadeniz’den çıkan kahraman bir delikanlı. Eminim hepimizin ailesinde nice Eren’ler var. Yeri ve zamanı geldiğinde memleketine hizmetten geri durmayan ve memlekete kastedenlere karşı askerinin yanında göğsünü siper eden Eren gibi kahramanlarımıza ve şehitlerimize Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele eylesin. Aramızdaki birliği, beraberliği, vatan, bayrak ve ezan sevgisini daim kılsın” şeklinde duygularını paylaştı.