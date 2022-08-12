Kocaeli'de yaz akşamları Büyükşehir ile bir başka güzel

Kocaeliş Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği yaz etkinlikleri Gebze’nin de neşesi oldu. Yerel sanatçılar, Gebzelilere eğlence dolu bir akşam yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - Müzikten edebiyata, tiyatrodan sportif aktivitelere kadar pek çok alanda Kocaelilileri kültür ve sanatla buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yerel müzisyen konserleri ve açık hava sinema etkinlikleri ile yaza damgasını vuruyor.

Vatandaşların yaz akşamlarını daha keyifli geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçelerin sembol noktalarında “Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla yerel müzisyen konserleri ve açık havada sinema organizasyonu düzenleyen Büyükşehir, bu kapsamda Gebzelilere eğlence dolu bir akşam yaşattı.

Gebzelilerin en önemli buluşma noktası olan Gölcüönü Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte ‘Vur patlasın, çal oynasın’ misali bir gece yaşandı. Büyükşehir’in katkılarıyla sahne alan onlarca yerel müzisyen, birbirinden güzel türkü ve şarkıları Gebzeliler için seslendirdi. Hareketli parçalarla da bir an olsun yerlerinde duramayan vatandaşlar, kendilerini sahne önüne atarak bol bol horon tepti ve gönüllerince eğlenmenin tadını çıkardı.

‘İYİ Kİ VARSIN EREN’ FİLMİ DUYGULANDIRDI

Yerel müzisyen konserlerinin sona ermesinin ardından Gebzelilere dev ekranda “Kesişme; İyi ki varsın Eren” filmi izletildi. Bilindiği üzere film, 11 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon’un Maçka ilçesinde PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Eren Bülbül ile yine o çatışmada Eren’i korumaya çalışırken şehit düşen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayat hikâyesini anlatıyor.

Filmi izlerken duygu seline kapılan Gebzeliler, “Film her sahnesiyle çok güzeldi. Eren ile komutanımızın hikâyesini izlerken duygulandık ve şehitlerimizle bir kez daha gurur duyduk. Film bize kahramanlığın yaşının olmadığını en iyi şekilde anlattı. Emeği geçenlere ve bizleri bu filmi izlememizi sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” dedi.