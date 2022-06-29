Kocaeli'de yaralı martıya şefkat eli

Kocaeli'de İzmit bölgesinde bulunan yaralı martıya Büyükşehir Zabıta ekipleri şefkatli elini uzatınca, Ormanya’da tedavi altına alındı.KOCAELİ (İGFA) - 7/24 vatandaşın hizmetine koşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, zor durumda olan insanlar kadar hayvanların da yanında. Bu kapsamda yaralı olarak bulunan martı, Zabıta ekiplerince Ormanya’ya teslim edildi.

Dün gece devriye atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Gece 02.00 sularında Yeşilova bölgesinde yol kenarında bir martının uçamadığını fark etti. Ekipler, yaralı martıyı alarak tedavisi için Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

Yaralı güvercin Ormanya’da görevli personele teslim edildi. Uzman veteriner hekimleri tarafından tedavi edilecek ve tüm bakımları yapılacak yaralı güvercin ardından doğaya salınacak.