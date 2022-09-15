Kocaeli'de vatandaş talep ediyor, Yol Bakım Timi yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Yol Bakım Timi, vatandaşlardan 153 Çağrı Merkezi aracılığıyla gelen taleplere hızlı bir şekilde cevap vererek, bakım ve onarım yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım Timi, asfaltlamaya uygun yağışsız yaz mevsimini değerlendirerek yoğun bir tempoyla kent genelindeki bozulma meydana gelen asfalt yolların onarımını yapıyor.

Kent genelinde birçok farklı noktada sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar bakım, onarım ve yapım çalışmalarını sürdüren Yol Bakım Timi, yollarda ve kaldırımlarda bozuk asfalt ve çukur bırakmıyor.

Yollarda ve kaldırımlarda meydana gelen bozulmalar, çukurlar, deformasyonların yaya ve araçlara olası bir zarar vererek kazalara sebebiyet vermemesi için hızlı bir şekilde talep edilen noktaya ulaşan Yol Bakım Timi, trafiği de aksatmadan onarım çalışmasını kısa bir süre içerisinde tamamlıyor.