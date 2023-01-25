Kocaeli'de üstgeçitten sonra köprüler de elden geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Mimar Sinan üstgeçidinden sonra Turgut Özal ve Adnan Menderes köprülerinde de bakım onarım çalışmaları yapılıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde yaya üstgeçitlerinin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Mimar Sinan üstgeçidinden sonra Turgut Özal ve Adnan Menderes köprülerinde de bakım onarım çalışmaları yapılıyor. Turgut Özal Köprüsü’nün Sakarya istikametinde kumlama çalışmasına başlandı. Araç trafiğine sebep olmamak için gece yarısı D-100 Karayolu tek şerit araç trafiğine kapatılarak işlemler yapılıyor.

PASLI YÜZEYLER TEMİZLENİYOR

İzmit’te D-100 Karayolu üzerinde bulunan Turgut Özal ve Adnan Menderes üstgeçitlerinde tespit edilen paslanma, çürüme gibi yapısal bozukluklar yapılan kumlama, boyama gibi işlemlerle gideriliyor. Boya işlemi öncesi kumlama yapılarak paslı yüzey temizlenip boyamaya hazır hale getiriliyor. Yapılan işlemlerin daha sağlıklı olması için yağışsız uygun hava koşullarında yapılması gerekiyor. Bu sebeple yağışsız havalarda işlemler yapılıyor.

Adnan Menderes ve Turgut Özal üstgeçitlerinde deprem takozları yenilendi. Gergi çubuklarının bağlı olduğu orta ayakların İstanbul yönündeki kısmında kumlama ve boyama işlemleri tamamlandı. Sakarya istikametindeki yürüyüş yolu altına da kumlama ve boyama işlemleri yapılıyor. Uygun yağışsız hava koşullarında kumlama ve boyama çalışmaları yapılamaya devam edecek.