Kocaeli'de üstgeçit için 180 ton kaydırmaz asfalt

Kocaeli'de İzmit Mimar Sinan Üst Geçidi, Büyükşehir tarafından yapılan bakım ve onarım çalışmalarıyla daha güvenli ve konforlu hale getirildi.KOCAELİ (İGFA) - Kente değer katan projeleri hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da var olan yapıları yeniliyor. Bu bağlamda Büyükşehir ekipleri, her gün on binlerce vatandaşın kullandığı Mimar Sinan Yaya Üst Geçidinin bakım ve onarım çalışmalarında son aşamaya geldi. Ekipler, kullandıkları özel malzemelerle üst geçidi daha güvenli ve konforlu hale getirirken, vatandaşlar da sunulan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, 132 metre ayak genişliğine sahip, uzantılarıyla birlikte 150 metre uzunluğa ulaşan Mimar Sinan Yaya Üst Geçidi’nde her ayrıntıyı Kocaelili vatandaşlar için düşündü. Bu bağlamda üst geçidin zeminine su geçirmez ve kaydırmaz özelliklere sahip 180 ton asfalt serildi. Mekanik çelik kısımlarında kumlama ve paslanmaz boyama işlemi de çalışma dahilinde tamamlanırken, zemininin de asfaltlanmasıyla Mimar Sinan Üst Geçidi güzel bir görüntüye kavuştu.

ÜST GEÇİT AYDINLANACAK

2009 yılında inşa edilen ve D-100 Karayolunun İzmit geçişi üzerinde bulunan Mimar Sinan Yaya Üst Geçidi’nde her iki yönde çift taraflı iniş-çıkış yapılabilen yürüyen merdivenler bulunuyor. Ayrıca bir adet asansörün yer aldığı yaya üst geçidinde estetik görünümleri ile dikkat çeken LED aydınlatma ekipmanları da yer alacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Yaya Üst Geçidi’nde vatandaşların güvenliğini de ön planda tutuyor. Bu bağlamda ekipler, yeni deprem yönetmenliğine uygun olarak üst geçidin alt kısımlarına çelik güçlendirmeler yapıyor.