Kocaeli'de Ulaşımpark kış tarifesine geçiyor

UlaşımPark, 12 Eylül Pazartesi günü itibarıyla kış sefer saatlerine geçiyor. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başlamasıyla birlikte kış tarifesi adı altında otobüs ve tramvayların sefer saatlerinde değişiklik yapılacak.KOCAELİ (İGFA) - Pazartesi günü itibarıyla otobüslerin sayısı 289’dan 335’e çıkıyor. Otobüslerin sefer sayısı 2.805’ten 3.244’e, günlük yapılan km 89.667’den 99.705’e yükselecek. Kocaeli’nin dört bir yanına vatandaşlar güvenli ve konforlu bir şekilde ulaştırılacak.

Tramvay sefer saatlerinde de kış tarifesi kapsamında değişikliğe gidildi. Değişen sefer saatleri belirlenen web sitelerinden vatandaşlar ulaşabilecek.

Değişen otobüs ve tramvay sefer saatlerine vatandaşlar www.kocaeli.bel.tr , www.ulasimpark.com.tr ve www.e-komobil.com adreslerinden ulaşılabilecek. Detaylı olarak bu web sitelerinde otobüslerin sefer saatleri, güncel değişiklikler ve anlık otobüs ve tramvay takibi bulunmaktadır.