Kocaeli'de Turgut Özal Köprüsü ikileme çalışmasına yerinde inceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım işinde ilave köprünü son durumunu yerinde inceledi.KOCAELİ (İGFA)- TEM Bağlantı yolu üzerinden Çayırova ilçesine giriş çıkışları rahatlatacak olan Turgut Özal Köprüsü İkileme ve Yol Yapım işinde ilave köprünü son durumunu yerinde inceleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kent genelinde yeni yollar ve köprüler inşa ederek vatandaşlarımızın hayatına konfor katıyoruz” vurgusu yaptı.

Başkan Büyükakın, ‘’Yaptığımız her işe yüreğimizi ve aklımızı koyuyoruz. Bir taraftan gönül belediyeciliği yaparken diğer bir taraftan da hizmetlerimizle, eserlerimizle ve projelerimizle şehrimize halkımızla birlikte değer katmaya devam ediyoruz. İşte bugün bir kez daha incelediğimiz Turgut Özal Köprüsü İkilime çalışması bunun güzel bir örneklerindendir” dedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç ve Hasan Aydınlık, bölge koordinatörü İbrahim Pehlivan’ın yanı sıra teknik ekiplerin de hazır bulunduğu incelemede, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin alternatif çözümlerle de kent içi trafiğini rahatlatacak ulaşım projelerine devam ettiğinin altını da çizen Başkan Büyükakın, “Mevcut haliyle tek şeritli gidiş geliş olan köprünün yanına ikinci bir köprünün inşa edilmesiyle bölgedeki trafiğin rahatlaması hedeflemiştik. İnşallah bittiğinde bölgemizin önemli bir ihtiyacına da cevap vermiş olacak” diye konuştu.

Başkan Büyükakın, yatırım bedeli 41 milyon ₺ olan Çayırova Turgut Özal Köprüsü İkileme ve yol projesini kısa süre içinde hizmete alacaklarını söyledi.