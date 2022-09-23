Kocaeli'de Tramvay Hattı'nda yan yollar asfaltlandı

Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattında çalışmalar aralıksız devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kent genelinde vatandaşların ulaşım hizmetlerinden yararlanması için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattı projesine ayrı bir önem veriyor.

Akçaray’ı Plajyolu İstasyonu’ndan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlayacak Kuruçeşme Tramvay hattında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Proje kapsamında yan yolların üst yapı imalatlarına başlandı. Yan yolların ilk kat asfaltı da atıldı. Önümüzdeki günlerde yan yolların bordür ve parke imalatlarına başlanacak.

332 metre uzunluğundaki köprüyle Kuruçeşme’ye bağlanacak hat için 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidin betonarme kirişler arası arasındaki çelik kirişlerin montajına başlandı. Proje kapsamındaki Kuruçeşme kavşak bölgesinde ise yağmur suyu ve atık su imalatları devam ediyor.