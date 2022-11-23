Kocaeli'de TEM’in Gebze güzergâhı yeşile bürünüyor

Kocaeli'de çevre konusunda duyarlı çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu Gebze güzergâhında kenar kısımları ağaçlandırıyorKOCAELİ (İGFA) - Bir süre önce hizmete sunduğu ‘Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları 1. Etap Projesi’ ile Gebze trafiğine nefes aldıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şimdi de TEM Otoyolu Gebze güzergâhını ağaçlandırma çalışmalarına başladı.

Büyükşehir’in daha yeşil bir Kocaeli adına başlattığı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Gebze TEM Otoyolu yan yollar ile bağlantı yollarının kenarları yeşile bürünecek.

Çalışmalara Büyükşehir’in bir süre önce yapımını tamamlayıp hizmete sunduğu Gebze TEM Otoyolu Köprüleri Bağlantı Yolları güzergâhında başlayan ekipler, 72 bin metrekare ve 5 etaptan oluşan ağaçlandırma seferberliğinde 150 kamyon toprak seriminin yapıldığı 1. ve 2. etapta yaklaşık 23 bin metrekare alanda ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda TEM Otoyolu Gebze güzergâhı kenarlarına 835 adet Toros Sediri, 37 adet Dişbudak, 67 adet Süs Elması ve 110 adet Şeker Akçaağaç olmak üzere toplam bin 49 adet ağaç dikilerek, otoyolun çevresi yeşile büründürüldü.