Kocaeli'de Tavşancıl Sahil Parkı yenileniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tavşancıl Sahil Parkı’nı revize ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına hızlı çözüm üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pek çok noktaya yeni park kazandırırken var olan parkları da dizayn ederek yeniliyor.

Buna göre Büyükşehir, Dilovası’nda bir parkı daha yenileyerek çocukların daha iyi şartlarda kullanımına sunacak. Dilovası’nda Adnan Kahveci Parkı’nı baştan aşağı yenileyerek modern bir görünüme kavuşturan, yine kısa bir süre önce Eynerce Parkı’nı inşa ederek Dilovalı çocuklara karne hediyesi veren Büyükşehir, Tavşancıl Sahil Parkı’nda ise yenileme çalışması yapacak.

Bu kapsamda 300 metrekare alanda yer alan mevcut zeminin kauçukları sökülerek, daha kullanış olanlarıyla değiştirilecek. Yenileme çalışması dahilinde 300 metrekarelik oyun alanı 600 metrekareye çıkartılacak ve çocuklar daha geniş bir alanda hoşça vakit geçirebilecek.

Büyükşehir ayrıca çocuk oyun ve oturma gruplarının bakım ve onarımını da yaparak, Tavşancıl Sahil Parkı’nı daha güvenli hale getirecek.