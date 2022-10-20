Kocaeli'de Taşlı Değirmen ve Gıda Üretim Tesisi'ne yakın mercek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Seka Taşlı Değirmen ve Gıda Üretim Tesisi projelerini yerinde incelediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, inşaatı devam eden projeleri incelemeye devam ediyor. Bu kapsamda Genel Sekreter Gündoğdu, Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’ne çevrilen Seka Taşlı Değirmen ve olası bir afette Marmara bölgesine hizmet sunması için projelendirilen Gıda Üretim Tesisi alanını gezdi.

Genel Sekreter Gündoğdu’ya daire başkanları ve uzman personel eşlik etti. Yapımı hızla devam eden projeleri detaylı bir şekilde inceleyen Gündoğdu, teknik personelden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

SEKA KÜLTÜR VE SANAT İHTİSAS MERKEZİ

Kocaeli Seka Kâğıt Fabrikası yerleşkesinin bir parçası olan Taşlı Değirmen yapısı Seka Kültür Havzası projesi kapsamında Kültür ve Sanat İhtisas Merkezi’ne çevriliyor. Projede eskiden kâğıt hamuru öğütme işleminin gerçekleştiği Taşlı Değirmen, restorasyonun ardından Kocaeli’nin kültür ve sanat çalışmalarına ev sahipliği yapacak.

17 Ağustos 1999 tarihinde asrın felaketi Marmara Depremi'nin merkez üssü olan Kocaeli, depremin ardından yaralarını sardı. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla depremde hasar gören binalar yıkılırken yaşanabilecek yeni afetlere hazır olmak için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda olası bir afette Marmara bölgesine hizmet sunması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi pek çok ihtiyaca cevap verecek.