Kocaeli'de tarıma destek 'ilaç gibi' geldi!

Kocaeli Büyükşehir’in tohum gübre ve mazot desteğinden faydalanan çiftçiler; “Büyükşehir Belediyesi'nin desteği bize ilaç gibi geldi” dediKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde yürütülen yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında, 2 bin çiftçiye 2 bin ton gübre ve 120 ton dane mısır ve silajlık mısırdan oluşan yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.

Ekimleri yapılan ve hasat için gün sayan çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinden memnun.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devam etmesi ve katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini arttırmak için yaptığı desteklemelere devam ediyor. Tarımsal kalkınma için seradan tohuma, gübreden mazota birçok alanda çiftçiye destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yardımların yanı sıra çiftçilere bünyesindeki ziraat mühendisleriyle eğitim çalışmaları veriliyor ve saha kontrolleri gerçekleştiriliyor.

HASAT İÇİN GÜN SAYILIYOR

Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce yürütülen “2022 Yılı Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, 2600 çiftçiye yüzde 50 hibeli 2000 ton gübre ve 120 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi. Ekimleri yapılan ürünlerin hasadı için çiftçiler gün sayıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteklerle rahat bir nefes alan çiftçiler, desteklerinden ötürü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğinin önemli olduğunu ifade eden çiftçi Aziz Taş, “Kartepe Uzunbeyli Mahallesinde çiftçilik yapıyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin desteklerinden faydalanan bir çiftçiyim. Başkanımıza teşekkür ederiz. Her zaman çiftçinin yanında olan bir başkan. Bu yıl gübre ve tohumumuzu Büyükşehir’den aldık. Arpa, buğday ve fi tohumlarımızdan çok memnunuz. Ülke olarak bizim üretim yapmamız lazım. Başkanımız bizi desteklediği sürece üretime devam edeceğiz” dedi.

Üreticiye en büyük desteğin Kocaeli’nde yapıldığına dikkat çeken çiftçi Cüneyt Korkmaz, “Türkiye’nin her yeri tarımla geçiniyor, ama en büyük desteği bizim belediyemiz veriyor. Kocaeli sanayi kenti olarak anılıyor, ama en büyük destek tarıma yapılıyor. Fındık üreticisinden mısır üreticisine kadar her alan Büyükşehir Belediyesince destekleniyor. Başkanımıza tarıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Eğer tarımı desteklemeye devam ederlerse biz de bu işe devam edeceğiz" diye konuştu.