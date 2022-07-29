Kocaeli'de stajyer itfaiyecilere sıkı eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde staj yapan öğrenciler aldıkları eğitimle mesleki becerilerini geliştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sunduğu hizmetlerin yanında, öğrenim hayatını sürdüren öğrencilerimizin de mesleki becerilerini artırmaya yönelik eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda İtfaiye bünyesinde staj yapan öğrencilere eğitim veriliyor.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde staj yapan öğrenciler, gerçeğine uygun simülatörler vasıtasıyla hem mesleki bilgilerini pekiştiriyor hem de mesleki bilgilerini daha da artırıyor. Çalışmalar Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM’in uzman personeli tarafından üst düzey güvenlikli olarak yürütülüyor.

Üniversitelerin bünyesinde yer alan 4 yıllık Afet Yönetimi ve Acil Yardım, 2 yıllık İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İş Sağlığı ve İş Güvenliği bölümlerinde okuyan öğrenciler, mesleki stajlarını bu hizmet dallarında faaliyet gösteren birimlerde gerçekleştiriyor. Bu kapsamda stajyer itfaiyeciler, KOBİTEM bünyesinde tüm faaliyetlere aktif katılım sağlayarak becerilerini geliştiriyorlar.

KORUYUCU DONANIM VE UYGULAMA

Stajyerler, eğitim merkezinin simülatörlerinde, yoğun dumanın bulunduğu aktif yangın ortamında giriş ve söndürme becerileri geliştirme imkanı buldu. Eğitim öncesinde Kişisel Koruyucu Donanım hakkında teorik ve pratik bilgi aktarılan öğrenciler, uygulamalardaki başarılarıyla göz doldurdu. İtfaiye hizmet binası arkasında yer alan ve yeniden düzenlenen İtfaiye Eğitim Merkezinde, uygulamalı mesleki eğitimler veriliyor.