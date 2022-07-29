Kocaeli'de şoförler 'ilk yardım' ile bilinçlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüsü, taksi ve servis şoförlerine ilk yardım eğitimi verdi. Programa katılan 86 şoför eğitim sonunda şoför kartı almaya hak kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada şoför kartı almaları mecburi olan özel halk otobüsü, taksi ve servis şoförlerine genel ilk yardım eğitimi verdi.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı 86 şoförün katıldığı eğitimde koruma, bildirme ve müdahale konu başlıklarına önem verildi. Bu bağlamda Sağlık ve Sosyal Daire Başkanlığı’nda görevli eğitim hemşiresi Öznur Ceylan, şoförlere trafikte kazayla karşılaşma anında nasıl davranacaklarını ve ilk müdahalenin nasıl yapılması gerektiğini içeren önemli bilgiler verdi.

Kaza, yangın ve olası doğal afet durumlarında ilk müdahaleyi yapabilme kabiliyetini kazandırmak için sunulan bilgiler, eğitime katılan şoförlere uygulamalı olarak anlatıldı.

2022 yılı boyunca devam edecek eğitimler kapsamında ilk yardımın temel kavramları, dikkat edilecek noktalar, kanamalar, yaralanmalar, kırık çıkık ve burkulmalar, bayılma ve koma gibi birçok konu işlendi.

EĞİTİM NELER İÇERİYOR?

Düzenlenen bu eğitimler daha bilinçli ve kalifiye şoförler yetişmesine zemin hazırlıyor.

Hayati önem taşıyan bu eğitim çerçevesinde şoförlere ilk yardımın temel taşlarından olan yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi için neler yapılması gerektiği anlatılıyor. Alınan eğitimle hayati tehlikelerin ortadan kaldırılması, hasta ya da yaralının durumunun kötüleşmesinin engellenmesi ve iyileşmesinin kolaylaşması amaçlanıyor.

Kocaeli sınırları içerisindeki şoförleri kapsayan bu eğitimler periyodik aralıklarla düzenlenmekte. İlk olarak güvenli ekonomik sürüş, trafik mevzuatı ve yolcu sürücü ilişkileri hakkında eğitim alan şoförler bu programla da koruma, bildirme ve kurtarma gibi temel konularda bilgi sahibi oldu.

Programda cansız manken üzerinden müdahale ile ilgili püf noktalar gösterilerek katılımcılara hem görsel hem de işitsel materyallerle eğitim verildi.