Kocaeli'de Sekapark organik tarıma geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Sekapark A.Ş., TABİP projesinin ardından organik tarıma geçiş sürecini başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Tarım konusunda yıllardır destekleyici çalışmalar yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birim alandan elde edilen verimi yükseltmeye yönelik politikalar uygulamaya başladı.

Büyükşehir iştiraklerinden Sekapark A.Ş tarafından 2020 sonbahar döneminde başlatılan Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) ile biberiye, tıbbi nane, melisa bitkileri ile Organik Tarıma geçiş sürecini başlattı. Yapılan saha denetimlerinde yüzde 100 başarı sağlandı. Ecocert organik sertifikalandırma çalışmaları devam edecek.

Yapılan çalışmalar sonrası organik tarıma uygun tarım arazileri belirlendi.

TABİP Projesi kapsamında Kocaeli genelinde şimdiye kadar 47 köyde, 1300 dekar civarı alanda Tıbbi Aromatik Bitki dikimleri gerçekleştiridi.

Yeni sezon ile birlikte çiftçi başvuruları alınmaya başlandı, tarla hazırlık ve dikim işlemleri organik tarım mevzuatına uygun olarak devam ediyor.