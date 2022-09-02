Kocaeli'de 'Sağlık Kent Konutları'na yerinde inceleme

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Büyükşehir tarafından sağlık çalışanları için projelendirilen Sağlık Kent Konutları inşasında incelemelerde bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli’de ikamet eden sağlık çalışanları için Kartepe ilçesinde projelendirdiği Sağlık Kent Konutları inşası tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, yapımı devam eden projenin geldiği noktayı bizzat yerinde inceledi. Kent Konut Genel Müdürü Erhan Coşan ve teknik personelin de yer aldığı incelemede Genel Sekreter Gündoğdu, projeyle ilgili yetkililerden detaylı bilgi aldı.

“HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIKLAR”

Pandemi döneminde büyük bir özveriyle çalışan sağlık personeli için birçok destek sağlayan Büyükşehir’in çalışmalarından biri olan Sağlık Kent Konutları projesini titizlikle takip eden Genel Sekreter Gündoğdu, “Korona salgınına karşı canı pahasına görev yapan sağlık çalışanlarımızı unutmadık ve onları hep hatırlayacağız. Kendilerine bir anlamda vefa borcumuzu ödemek için projelendirdiğimiz Sağlık Kent Konutları güzel bir lokasyonda yer alıyor. Onlar her şeyin en güzeline layık” dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kent Konut A.Ş. güvencesiyle inşası devam Sağlık Kent Konutları 502 daireden oluşacak.