Kocaeli'de özel bireylere sağlık ve güvenlik eğitimi

Kocaeli'de Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriliyor. İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Özel Bireylerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği" adlı proje kapsamında gerçekleşen eğitim hem teorik hem de uygulamalı olarak özel bireylere anlatıldı.

Eğitimde İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Milli Eğitim Şube Müdürleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ve öğretmenler yer aldı. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleşen eğitim yaklaşık 3 saat sürdü.

EĞİTİMDEN OLUMLU DÖNÜŞLER ALINDI

“Engellilere Yönelik Korumalı İşyeri ve Sosyal Bütünleşme Çalışmaları” isimli etkinlik dünyada ilk olarak İspanya’da gerçekleştirilip, eğitim aktivitesinin katılımcıları tarafından geliştirildi. Bu kapsamda uygulamaya alınarak Cemil Meriç’te öğrencilere eğitim verildi. Atölye çalışması sonucunda öğrencilerden olumlu dönüşler alındı. Bu kapsamda elde edilen veriler ilimizde yer alan özel eğitim uygulama okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan uzmanlara anlatıldı.