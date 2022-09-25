Kocaeli'de Ormanya’ya yaya üstgeçidi

Kocaeli Büyükşehir tarafından Kartepe’de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya’ya yayaların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak üstgeçit yapımına başlandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı ve Türkiye’nin en önemli doğa turizm destinasyonu Ormanya’ya yaya ulaşımını sağlayacak üstgeçidin yapım çalışmalarına başlandı. Temel kazık çakılması çalışmalarına başlanan üstgeçide 16 adet temel kazığı çakılacak. Yaya üstgeçidi Ormanya konseptine uygun bir şekilde çiçekler ve ağaç gövdesi kaplama ile estetik bir görüntüde inşa edilecek.

47,5 METRE UZUNLUKTA

Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapımına başlanan 47,5 metre uzunluktaki yaya üstgeçidi, D-100 üzerinden Ormanya’ya yaya ulaşımını sağlayacak. Üstgeçidin kolonları beton, ana kirişi çelik konstrüksiyon üzeri ise betonarme döşeme olacak. Görsel zenginlik açısından köprünün üzerine koyulacak saksılara çiçek ekilecek, üst geçit kolonları ağaç gövdesi giydirme şeklinde yapılacak.

Sürdürülebilir ulaşım hareketinin önemli bir parçasını oluşturan trafiği aksatmadan yayaların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayan üst geçitlere bir yenisi daha ekleniyor.

Büyükşehir tarafından Ormanya’ya D-100’den yaya trafiğini sağlayacak üst geçidin 180 günde tamamlanması planlanıyor. Temel kazık çakma çalışmalarının başladığı üstgeçit tamamlandığında Ormanya’ya uygun görsel uyumu ile vatandaşların D-100 üzerinden güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak.