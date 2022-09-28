Kocaeli'de okul kantinlerine sıkı denetim

Kocaeli Büyükşehir Zabıta ekipleri yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla il genelinde bulunan okullardaki kantinleri denetliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda kantin denetimlerini başlattı. Zabıta ekipleri kantin denetimlerini yıl boyunca devam ettirecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, olumsuz durumların yaşanmaması ve öğrenci sağlığının korunması amacıyla okul kantinlerinde denetimler yapıyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı İhtisas Zabıta ekipleri, Kocaeli genelindeki okul kantinlerinde denetlemelerde bulundu.

İl genelindeki denetimlerde işi çok sıkı tutan zabıta ekipleri, okul kantinlerindeki gıda ürünlerini dikkatli bir şekilde inceliyor. Gıda türündeki içecek, yiyecek ve hazır olarak öğrencilere sunulan malzemelerin son kullanma tarihleri kontrol ediliyor. Ekipler özellikle kantinlerin temiz tutulması konusunda ilgili çalışanları uyarıyor.

DENETİMLER TÜM İLÇELERDE YAPILIYOR

Okulların açılmasından sonra satışlarına başlayan kantinler, okul içerisinde öğrencilerin uğrak yeri oluyor. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe zabıta ekipleri de tüm ilçelerdeki okul kantinlerini sık sık denetliyor. Denetimler tüm ilçelerde eğitim ve öğretim dönemi boyunca devam edecek.