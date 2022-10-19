Kocaeli'de muhtarlardan Başkan Büyükakın'a ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarlarını makamında kabul etti. Başkan Büyükakın ziyarette, Büyükşehir’in hizmetlerinde muhtarların imzasının olduğunu söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de görev yapan mahalle muhtarları, “19 Ekim Muhtarlar Günü” dolayısıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Numan Balaban, Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı ve Ovacık Mahalle Muhtarı İlhan Altıntaş ve il genelinde görev yapan mahalle muhtarları ziyarette hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükakın, tüm muhtarların Muhtarlar Günü’nü kutladı. Muhtarların kamu hizmetlerinin vatandaşlara doğru ve hızlı bir şekilde ulaştırılmasında önemli bir görev üstlendiğini vurgulayan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütün hizmetlerinde muhtarların imzasının olduğunu belirtti.