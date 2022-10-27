Kocaeli'de Mimar Sinan üstgeçidinde bisiklet yolu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bakım ve onarımı yapılan İzmit Mimar Sinan üstgeçidinde bisiklet yolunun boyama işlemi yapıldıKOCAELİ (İGFA) - D-100 Karayolu’nun İzmit geçişi üzerinde bulunan ve şehrin sembollerinden biri haline gelen Mimar Sinan üstgeçidinde, bakım onarım, zemin asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir ekipleri son olarak Mimar Sinan üstgeçidinde bisiklet ve motosikletlerin kullanımı için boyama çalışması yaptı. 1.5 metre genişliğindeki turkuaz renkte bisiklet yolu ile yayaların kullanacağı 4.8 metre ve 3.6 metrelik kısımda da siyah asfalt boyası ile boyama işlemi gerçekleşti.

SU GEÇİRMEZ VE KAYDIRMAZ ASFALT ZEMİN

168 metre uzunluğunda, 1.5 metre genişliğinde bisiklet ve motorlu araçların kullanacağı bisiklet yolu turkuaz renge, yayaların kullanacağı 154 metre uzunluğundaki kısım ise siyah asfalt boyası ile boyandı. Daha önce Mimar Sinan üstgeçidinin mekanik çelik kısımlarında kumlama ve paslanmaz boyama işlemi yapılmış ve ardından da zemininin asfaltlanmasıyla yapısal bozukluklar giderilmişti.