Kocaeli'de 'Milli İrade' yeniden şekilleniyor

Kocaeli'de Yeni Milli İrade Meydanı Projesi için inşa çalışmalarına başlanıyor. Meydandaki otopark proje çalışmaları kapsamında kullanıma kapandıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Milli İrade Meydanı’nı “İzmit meydana çıkacak” sloganıyla Dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir projeyle kent meydanına dönüştürmek için sahadaki ilk adım atılıyor.

İlgili firmaya yer teslimi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, rahat bir inşaat çalışma alanı oluşması ve vatandaşların güvenliği için meydanın etrafını bariyerler ile kapatmaya başlıyor. Meydanın etrafının kapatılmasının ardından inşa çalışmalarına hızlı bir şekilde başlanacak.

Tamamlandığında modern yapısı ve ferah ortamı ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek olan Yeni Milli İrade Meydanı’nın çalışmaları, Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı denetimi kapsamında gerçekleştirilecek.

Çalışmaların kısa süre içerisinde başlayacağı meydandaki otopark, proje çalışmaları dâhilinde kapatılıyor. Proje kapsamında inşa edilecek olan yeni otopark tamamlandığında vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğe sahip alanda yapılacak proje bölgenin cazibe merkezi olacak. İçerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 metrekare tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer aldığı öğrenildi.