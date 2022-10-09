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Kocaeli'de Milli İrade Meydanı'nda temel demir imalatı

Yerel 09.10.2022, 10:06
Kocaeli'de Milli İrade Meydanı'nda temel demir imalatı

Kocaeli'de Milli İrade Meydanı projesinde temel demir imalatı ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın “İzmit meydana çıkacak” sloganıyla duyurduğu Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar sürüyor. Temel demir imalatına başlanan meydanın kazı ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Tamamlandığında dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir proje olan Milli İrade Meydanı projesinde çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğe sahip Milli İrade Meydanının 1000 metrekarelik kısmında temel demir imalatına başilandı. Alanın diğer yerlerinde ise kazı ve zemin iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

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