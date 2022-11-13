Kocaeli'de Milli İrade için 'vites yükseltin' talimatı

Kocaeli'de Milli İrade Meydanı’nda incelemede bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, projenin hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kocaeli markasını inşa etmek için başlattığı projeler tüm hızıyla devam ediyor.

Bu projelerden biri olan ve tamamlandığında dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek Milli İrade Meydanı’nda da çalışmalar yoğun tempoyla ilerliyor. 50 bin metrekarelik meydanda incelemelerde bulunan Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Müteahhit firma yetkilileri ile görüşen Genel Sekreter Gündoğdu, projenin ivedilikle bitirilerek kente bir an önce kazandırılması talimatını verdi.

Milli İrade Meydanı’nda incelemede bulunan Genel Sekreter Gündoğdu’ya Genel Sekreter Yardımcıları Sadık Uysal ve Hasan Aydınlık, daire başkanları ve müteahhit firma yetkilileri eşlik etti. Büyükşehir proje koordinatörleri ve firma yetkililerinden projenin durumu hakkında bilgi alan Gündoğdu, projenin hızlı ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Firma yetkilileriyle görüşen Gündoğdu, “Projede planlanan sürecin önünde olmamız başta Başkanımız Tahir Büyükakın olmak üzere hepimizi memnun ediyor. Tahir Başkanımız projeyle yakından ilgileniyor ve gelişmeleri takip ediyor. Projede önde gidiyoruz ama bu bize yetmez. Daha hızlı olmalıyız. Sizden beklentimiz vitesi biraz daha artırmanız. Kocaeli bu projenin bitmesini sabırsızlıkla bekliyor. Bu yüzden bir an önce bitirmeniz gerekiyor” ifadelerini kullandı.