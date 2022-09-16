Kocaeli'de 'Milli İrade'de hafriyat kazısı başladı

Yeni Milli İrade Meydanı Projesi için etrafı kapatılan meydanda hafriyat kazasına başlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Milli İrade Meydanı’nı “İzmit meydana çıkacak” sloganıyla dünya meydanlarıyla boy ölçüşecek bir projeyle kent meydanına dönüştürmek için sahada kazı çalışmalarına başlandı. İlgili firmaya yer teslimi yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydanın etrafını bariyerlerle kapattı. Proje çalışmaları dahilinde hafriyat kazısına başlandı.

Tamamlandığında modern yapısı ve ferah ortamı ile bölgenin cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek Yeni Milli İrade Meydanı’nın çalışmaları Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı denetiminde gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında Büyükşehir ekipleri, şu an meydanda hafriyat kazısı gerçekleşiyor.

50 BİN METREKARE PROJE ALANI

Yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğe sahip alanda yapılacak proje bölgenin cazibe merkezi olacak. İçerisinde değişebilir ve yenilenebilir olarak öngörülen, öğrenme, paylaşma ve hareket fonksiyonlarına hizmet eden toplam 2 bin 796 metrekarelik tek katlı parçalı kapalı alan inşa edilecek. Alan içerisinde ayrıca 125 kişilik çok amaçlı salon, fitness ve spor stüdyosu, kitap kafe, eğitim atölye ve sınıfları, kafe yapıları yer alıyor.

Alanda ayrıca 14 bin 800 metrekare toplanma alanı, kuru havuz, 13 bin 50 metrekare içerisinde doğal amfi oturma alanları, çocuk parkı, açık oyuncak alanı, açık sergi alanı da bulunan yeşil alan, 11 bin 140 metrekare 350 araçlık açık otopark bulunuyor.