Kocaeli'de mali müşavirlerden anlamlı davet

7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Haftası dolayısıyla dünyanın ilk görme engelli polisiye roman yazarı ve Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Furkan Uğur Eşitti'yi davet eden Kocaeli Mali Müşavirler Odası Başkanı Özcan Çakır, mali müşavirlere görme engellilerin yaşadığı sorunları ve zorlukları anlatan seminer verdi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’de faaliyet gösteren mali müşavirlerin katıldığı seminer, Kocaeli Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Furkan Uğur Eşitti, yaptığı konuşmada görme engelli olmanın zor olduğunu ancak görme engelli olmayanlar hayatları daha çok zorlaştırdığını söyledi. "Görme engellilere uygun yollar yapılıyor, yolun ortasına direk konuyor" diyen Eşitti, "Yetmiyor, ağaç konuyor. Arabalar park ediliyor. Ben görme engellilerden daha çok ortopedik engellilere üzülüyorum. Rampa başına araç park edenler acaba buradan bir ortopedik engelli geçer mi diye düşünmüyor mu?" diye sorud.

"Engelli vatandaşlara sakın acımayın, işlerini kolaylaştırın, zorlaştırmayın" diyen Eşitti, "Ancak verdiğiniz işleri yapmalarını, işlerinin kıymetini bilmelerini sağlayın. Kaytarmasınlar. Onların herkesten daha çok işe ihtiyacı var" diye konuştu.

Görme engellerin hayatta yaşadıkları zorluklar ile ilgili soruları da yanıtlayan Furkan Uğur Eşitti, mali müşavirlere ilgilerinden ötürü teşekkür etti.

Mali Müşavirler Odası Başkanı Özcan Çakır, Türkiye Beyazay Derneği Kocaeli Şubesi‘ne destek olacaklarını, ihtiyaç duyduklarında her zaman yanlarında olacaklarını kaydetti.