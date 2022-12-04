Kocaeli'de Kuruçeşme tramvay köprüsü kiriş montajında

Kocaeli'de Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 Karayoluna bağlayacak yeni tramvay hattının köprüsünde 5 açıklık kiriş montajı tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent genelinde vatandaşların ulaşım hizmetlerinden yararlanması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Kuruçeşme’ye kadar uzanacak tramvay hattını ayrı bir önem veren Büyükşehir, çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyor. Proje kapsamında 9 ayaklı ve 8 açıklı olan tramvay köprüsünün 5 açıklığın kiriş montajı tamamlandı.

Akçaray’ı Plajyolu İstasyonu’ndan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlayacak Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Önceki çalışmalarda yan yolların üst yapı, bordür ve parke imalatlarının yapıldığı, üst yapı çalışmaların devam ettiği ve mahalle içi yan yol üst yapı imalatlarının yapıldığı projede 9 ayaklı ve 8 açıklı olan tramvay köprüsünün de 5 açıklı kiriş montajı özverili bir çalışma ile tamamlandı. Geriye ikisi D-100 ve bir tanesi yan yol üzerinde olmak üzere 3 açıklık kiriş montajı kaldı. D-100 üzerinde toplam 16 kiriş montajı olup 4 tanesinin montajı D-100 de trafik aktarımı yapılarak gerçekleştirildi. Atölye ortamında hazırlanan kirişlerin şantiyeye nakli yapılıp yerde birleştirilmesi ile tekrar yol trafiğe kapatılarak montaj yapılacak.