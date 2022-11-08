Kocaeli'de Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda yoğun çalışma

Kocaeli'de Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattı projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda pek çok büyük projeyi hayata geçirerek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Akçaray Tramvay Hattı’nı D-100 Karayolu üzerinden Kuruçeşme’ye bağlayacak yeni tramvay hattı projesinde ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. Proje kapsamında yan yolların üst yapı, bordür ve parke imalatlarına başlandı.

Akçaray’ı Plajyolu İstasyonu’ndan D-100’ün karşı tarafına geçerek Kuruçeşme’ye bağlayacak Kuruçeşme Tramvay Hattı’nda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Yan yolların üst yapı, bordür ve parke imalatlarına başlandığı projede 332 metre uzunluğundaki köprüyle Kuruçeşme’ye bağlanacak hat için 9 ayaklı ve 8 açıklıklı üst geçidin betonarme kirişler arasındaki çelik kirişlerin montajı devam ediyor. Kuruçeşme bölgesi kavşak bölgesinde üst yapı çalışmasına da devam edilirken, tramvay hattı güzergahı üzerinde üst yapı öncesi ilk kademe betonu dökülmeye başlandı.

Projede bulunan yan yollara bağlantıyı sağlamak için ise mahalle içi yan yol üst yapı imalatına başlandı.