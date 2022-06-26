Kocaeli'de kültür ve sanatın adresi oldu

Kocaeli'de Cumhuriyet Bulvarı’ndaki etkinliğe konuk olan Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Cumhuriyet Bulvarı kültür ve sanat etkinliklerinin açık hava adresi oldu” dedi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin baştan aşağı yenilediği Cumhuriyet Bulvarı, sosyal yaşamın merkezi haline gelmesiyle dikkat çekiyor.

Cumhuriyet Bulvarının şehre vizyon ve değer kattığını her fırsatta dile getiren Başkan Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu’nun ortaklaşa düzenlediği ‘Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Fotoğraf Sergisini’ gezdi.

Tarihi çınar ağaçlarının altında sergilenen fotoğrafları tek tek inceleyen Başkan Büyükakın’a AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

Cumhuriyet Bulvarı'nın modern yüzüyle artık sanat ve kültür etkinliklerine ev sahipliği yapmasını değerlendiren Başkan Büyükakın, “Burası sadece yürüyüş yolu olmaktan çıktı. Bir sergi alanı yani kültür ve sanat etkinliklerinin açık hava adresi de oldu. Bunun yanında insanların dinlendiği, sosyalleştiği ve buluştuğu bir nokta haline geldi” dedi.

Kocaeli’nin her noktasına hizmet ettiklerini dile getiren Başkan Büyükakın, Cumhuriyet Bulvarı’nda vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaştı.

Başkan Büyükakın, “Burası sadece yürünüp gidilen bir yer olmayacak, burası farklı yaşam alanına dönecek demiştik. Her anlamda başka bir konsepte gidecek demiştik. Yavaş yavaş gittiğini de görmeye başladık. Cedit’te yapılan kentsel dönüşümün ilk ayağı olan yıkımları ve oradaki hikâyelerin anlatıldığ,ı anıların unutulmaması için bir fotoğraf sergisi yapıldı. Emeği olan herkese başta platform Başkanı Kemal Kaya olmak üzere bu fotoğrafları çeken ve sergiye hazırlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Bulvarımızı böyle hayal etmiştik böyle olacağını biliyorduk. Yaşam alanı olması bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.