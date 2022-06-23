Kocaeli'de KOSKEM 3 ilçede görevde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı KOSKEM, 15 Haziran’da başlayan deniz sezonuyla birlikte bu yıl 12 plajda, 182 cankurtaran ile hizmet veriyor.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), açılan deniz sezonuyla birlikte başta Kandıra olmak üzere 3 ilçede görev yapmaya başladı.

Karadeniz’e bağlı yaklaşık 52 kilometre kıyısı olan, akıntı sebebiyle de içe çeken akıntının bulunduğu Kocaeli plajlarında KOSKEM, su kazalarını engellemek için 12 bölgede haftanın 7 günü 182 kişilik ekiple hizmet veriyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Seyrek Plajı’nda gerçekleşen Mavi Bayrak Töreni’nin ardından bölgede görev yapan KOSKEM ekipbini ziyaret etti.

Başkan Büyükakın’a ziyarette Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan eşlik etti. KOSKEM ekibine sezon boyunca başarılar dileyen Başkan Büyükakın, “Fedakârca çalışan ve vatandaşlarımızın yaşama tutunmasını sağlayan tüm ekibimizle gurur duyuyorum. Bu kutsal görevi dikkat ve özveriyle gerçekleştiriyorsunuz. Alınan tüm önlemlere rağmen arzu etmediğimiz durumlar olabiliyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımız şamandıraların diğer tarafında ya da ekiplerimizin mesai saatleri dışındaki zamanlarda hayatını kaybetti” dedi. Başkan Büyükakın, uyarı levhalarının görüldüğü yerlerde denize girilmemesi gerektiği konusunda da vatandaşları uyardı.