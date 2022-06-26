Kocaeli'de Körfez Atalar Parkı şekilleniyor

Kocaeli'de Körfez Atalar Mahallesi'nde bulunan eski sahil parkında Büyükşehir tarafından yenileme çalışmasının ardından çevre düzenlemesi devam ediyorKOCAELİ (İGFA) -Kocaeli’nin uzun sahil şeridine birçok park kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Körfez Atalar Mahallesi sahilindeki eski parkı yenileyerek, vatandaşların hizmetine sunacağı çalışmalara hızla devam ediyor.

Vatandaşların yaz ve bahar aylarında deniz kenarında hoşça vakit geçirmesi için hazırlanan parkın son aşaması olan çevre düzenlemesine geçildi. Bittikten sonra modern bir hal alacak yeni sahil parkı toplamda 25 bin 500 metrekare alan üzerinde olacak.

Kocaeli Büyükşehir vatandaşların yaz aylarında kendini dışarıya atacağı park ve bahçelerin düzenleme ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda yakın zamanda başlatılan Körfez Atalar Mahallesi Sahil Parkı yenileme ve çevre düzenleme çalışmaları hızlandı. Park ve Bahçeler ekibi proje içerisinde bulunan 80 metrekare büyüklükte mescit ve tuvalet imalatı çalışmalarını tamamladı. Dış cephesine iroko yalı baskı ahşap kaplama yapılacak. Yeşil alanların sulama sistemi montajına başlandı, toprak takviyeleri yapılıyor.