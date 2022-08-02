Kocaeli'de Körfez Akşemsettin Caddesi ışıl ışıl oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından alt yapısı tamamlanan Körfez Akşemsettin Caddesinde orta refüj kaldırıldı, baskı beton kaldırımlar yapıldı, asfaltlanan cadde ışıl ışıl oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı çalışmalarının tamamlandığı Körfez Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi’nde üstyapı çalışmaları da tamamlanma noktasına geldi.

Caddede aydınlatma direkleri yolun ortasındaki refüjden yol kenarına alındı. Orta refüj kaldırılarak trafiğin daha akıcı hale gelmesi sağlandı. Binder asfaltı serilen caddede son kat aşınma asfalt serimi kaldı.

Orta refüjü kaldırılan Akşemsettin Caddesinde aydınlatma direkleri ise dekoratif direkler ile değiştirildi. Tamamlanan çalışma sonrasında da cadde ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. 500 metre uzunluktaki Körfez Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesinin üst ve alt yapı çalışmaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Orta refüjü ve cadde ortasındaki aydınlatma direkleri kaldırılarak yol kenarına alındı. Baskı beton kaldırım yapıldı.