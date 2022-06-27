Kocaeli'de Koreli fabrikaya ziyaret

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’de otomotiv sektöründe yatırım gerçekleştiren Koreli fabrikayı ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2007 yılında kurularak global teşebbüsü canlandırmak için Kocaeli’de otomotiv sektöründe yatırım gerçekleştiren Koreli Howon fabrikasını ziyaret etti.

Howon Yonetim Kurulu Başkanı JinSeog Yang ve Howon Türkiye CEO’su SungKuk Cho’nun da yer aldığı ziyarette üretim bantlarını ziyaret eden Başkan Büyükakın, işçilerle sohbet ederek kolaylıklar diledi. Altı yüze yakın çalışanıyla birçok otomotiv markasının parçalarını üreten Howon fabrikasında çalışanlarla çay içen ve samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Büyükakın’a, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da eşlik etti.

“ÜLKEMİZİN KALKINMASI İÇİN GAYRET EDİYORUZ”

20 yıl boyunca kalıcı ve sağlam bir şirket oluşturmak için tüm personelleriyle birlikte gayret gösterdiklerini dile getiren Howon Yönetim Kurulu Başkanı JinSeog Yang, Başkan Büyükakın’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Üretim bantlarında işçilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Büyükakın, Türkiye’ye ve Kocaeli’ne yatırım yapan ve istihdam sağlayan Howon firmasının yetkililerine teşekkür etti.

Çalışanlarla çay içen ve kente dair sohbetler eden Başkan Büyükakın, Koreli çalışanların Türkçe konuşmalarını da takdirle karşıladı.

“İki ülke arasındaki güzel ilişkiler inanıyorum ki geleceğe daha güçlü bir şekilde kavuşacaktır” diyerek ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Fırsat buldukça üretim yapan yerli ve yabancı sermayeli firmalarımızı ziyaret ediyoruz. Emekçi kardeşlerimle bir araya geliyor, onlarla sohbet ediyoruz. Şehrimize dönük fikirlerini, önerilerini dinliyoruz. Tabi biz şunu çok iyi biliyoruz. Ülkemizin yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyümesinde işçi kardeşlerimizin emeklerinden gelen büyük güce inanıyoruz. Emekçi hemşerilerimizin beklentilerine dönük kente adım atıyoruz. İyi ki varlar” diye konuştu.