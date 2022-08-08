Kocaeli'de Kerbela şehitlerini rahmetle yad edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince’de yer alan İmam Hüseyin Cem Evi’nde Muharrem ayı münasebetiyle gerçekleştirilen iftar programına katıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Derince’de yer alan İmam Hüseyin Cem Evi’nde Muharrem ayı münasebetiyle gerçekleştirilen iftar programına katıldı.

İftarda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Derince İmam Hüseyin Cemevi Başkanı Gürsel Önder ve yönetiminin yanı sıra Cem Vakfı Derince Şube Başkanı Aynur Güneşli ile birlikte vatandaşlar hazır bulundu. Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyaz’ın da yer aldığı iftar programında dualar edildi. Başkan Büyükakın, Muharrem ayı ile Aşure Günü'nün tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dilerken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve tüm Kerbela şehitlerini rahmetle, hürmetle yad etti.

“HER ZAMAN KARDEŞLİĞE VE KENETLENMEYE İHTİYACIMIZ VAR”

İmam Hüseyin Cem Evi’ndeki çocuklar, gençler ve iftara gelen vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, “Aşure gününün İslam alemi ve tüm insanlık için huzura, barışa, refaha ve hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir kez daha Peygamber Efendimizin torunu Hz. Hüseyin'le birlikte Ehl-i Beytimizi rahmetle yad ediyorum. Kerbela olayından aldığımız en büyük ders birlik ve beraberliktir. Her zaman kardeşliğe ve kenetlenmeye ihtiyacımız var. Çok şükür Kocaeli, bunun en güzel örneğidir” ifadelerini sarf etti.