Kocaeli'de karla mücadele sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Karla Mücadele Ekipleri ilimizde etkisini gösteren kar yağışında yollarda buzlanma ve kapanma olmaması için 24 saat çalışma yapıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan tarihin en büyük deprem felaketlerinden birinin yaşandığı Kahramanmaraş’a çok sayıda ekipman ve personel gönderirken, bir yandan da Kocaeli’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla mücadele ediyor.

Deprem bölgesine 85 araç ve 372 personel gönderen, Ayni Yardım Merkezi’nde yardımların toplanması ve bölgeye gönderilmesi için çalışan Büyükşehir, yoğun kar yağışının Kocaeli’ni olumsuz etkilememesi için sahada 275 araç ve 730 personelle yol, cadde, köprü ve üst geçitlere müdahale ediyor.

Karla Mücadele Ekipleri, ilimizde etkisini gösteren kar yağışında buzlanma olmaması ve karın yolları kapatmaması için yoğun bir mesai harcıyor. Kent genelinde tüm ilçelerde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor.

Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması ile buzlanmanın herhangi bir olumsuzluk oluşturarak vatandaşların can veya mal kaybına uğramaması için canla başla çalışma yapılıyor. 275 araç 730 personel 35 bin ton tuz rezerviyle karla mücadele eden Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri, greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette karla mücadele ediyor. Tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yollar güvenli hale getiriliyor.