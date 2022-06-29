Kocaeli'de Karamürsel Tepeköy Kavşağı hizmette

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Karamürsel Tepeköy Eşdüzey Kavşağı hizmetine sunuldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-130 Karayolu üzerinde yapılan Karamürsel Tepeköy Eşdüzey Kavşağı, tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Kavşak düzenlemesi kapsamında sinyalizasyon, yol çizgileri, trafik işaret ve levhaları montajı da yapılarak kavşak kullanıma açıldı.

D-130 Karayolu üzerinde sinyalize kavşak çözümü ile Tepeköy kuzey ve güney bağlantısı sağlanmış oldu. Yapılan dönüş cepleri sayesinde İzmit istikametinden sahile dönüş ve Yalova istikametinden Tepeköy'e dönüşler mümkün hale geldi.