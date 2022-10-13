Kocaeli'de Karamürsel Millet Bahçesi'nde çelik montaj

Kocaeli'de yapım çalışmaları devam eden Karamürsel Millet Bahçesi tamamlandığında ilçe sakinlerinin keyifle zaman geçirecekleri yerlerden biri olacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sürdürdüğü Karamürsel Millet Bahçesi çalışmaları hızla ilerliyor. Ekipler yoğun mesai harcadıkları millet bahçesinde çalışmaların kısa sürede tamamlanması için çaba sarf ediyor.

Proje kapsamında 300 metrekare alanda hizmet verecek restoran binasının temeli atılarak, çelik imalatının montajına başlandı.

Arazide yapılması planlanan taş duvar imalatları ise sürerken, park içinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, bitkilendirme ve otomatik sulama tesisatının imalatına yakın zamanda başlanacağı kaydedildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hayata ve insana dokunan özel proje ve sosyal destek programlarıyla farklı alanlarda ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti veriyor. Bu kapsamda 11 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek Karamürsel Millet Bahçesi’nde 300 metrekarelik restoran binası, otopark, seyir terasları, yürüyüş yolları, çocuk oyun grubu ve fitness alanları yer alacak. 7’den 70’e herkesin faydalanabileceği şekilde projelendirilen ve çalışmaları hızla devam eden Karamürsel Millet Bahçesi, Karamürsellerin ilk adresi haline gelecek.