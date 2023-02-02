Kocaeli'de Karamürsel 101. Cadde güvenli hale geliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yağışlı havalarda araçların ve yayaların olumsuzlukla karşılaşmaması için Karamürsel 101. Caddede yol ve kaldırımları yeniliyorKOCAELİ (İGFA) - Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi 101. Caddenin 150 metrelik kısmında yolun dik olması nedeniyle karlı havalarda araçların kayma olasılığı yaşanıyor ve yayalar da güçlük çekiyordu.

Araç ve yayaların olumsuz etkilenmemesi için harekete geçen Büyükşehir, 750 metre uzunluktaki Karamürsel 101. Caddenin 600 metrelik kısmında geçtiğimiz yıllarda yol genişletme çalışmaları, asfaltlama ve parke kaldırım yapmıştı. Caddenin kalan 150 metrelik kısmında parke yol ve kaldırım yapım çalışmalarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Karamürsel 101. Caddedeki olumsuzlukların ortadan kaldırılması için mevcut parke yol ve kaldırımlar yenileniyor. 12 metre genişlikteki 101. Cadde geçtiğimiz yıllarda yapılan genişletme çalışmaları sonrası üç şeride ve 20 metre genişliğe çıkarılmıştı. Caddenin her iki tarafındaki kaldırımlar yenilenmişti. Yenilenen parke kaldırımları ve yolunun tamamlanmasıyla Karamürsel 101. Cadde yepyeni bir çehreye kavuşacak.