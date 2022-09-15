Kocaeli'de Kandıra Tatarahmet-Çakmaklar arasına asfalt

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra ilçesindeki asfaltlama çalışmaları kapsamında, altı güzergâhta üstyapı çalışmaları tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında iç ve dış turizmin merkezi olan Kandıra ilçesindeki üstyapı çalışmalarında hız kesmiyor. Sarığazi-Kaynarca, Selimköy-Ömerli, Ferizli-Köseli, Bollu-Kalıncak ile Bozburun-Kanatlar arasındaki yolların asfaltlanması sonrası Tatarahmet- Çakmaklar arası yol da asfaltlanarak hizmete sunuldu.

Bin 700 metre uzunluktaki Tarahmet-Çakmaklar yolunda bozuk üstyapı trimer kazısı yapılarak söküldü. Asfaltın temeli olan plent miks temel serimi yapılan yolda sıkışma testlerinin alınması sonrası asfalt serimi yapıldı.

Büyükşehir, yoğun şekilde tarım ve hayvancılığın da yapıldığı Kandıra ilçesinde asfaltsız yol bırakmıyor. Üstyapı çalışmaları Hatipler-Ağva, Pirceler-Kıssalar, Goncaaydın-Develi yollarının da asfaltlanması ile devam edecek. 330 gün sürmesi planlanan yol yapım işi kapsamında 26 bin 610 ton binder asfalt, 57 bin 140 ton plent miks temel ve 2 bin tonda bakım, onarım çalışmaları için asfalt kullanılacak.

Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da bozuk, deforme olmuş ya da stabilize toprak yolları asfaltlayarak ulaşımda kolaylık sağlıyor. Kocaeli’nin önemli yaz turizm merkezlerinden Kandıra ilçesinde asfalt yollar ile konfor ve güvenlikli ulaşım ağı oluşturuluyo