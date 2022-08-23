Kocaeli'de Kandıra Bozburun-Kanatlar yoluna asfalt
Kocaeli'de Kandıra Bozburun-Kanatlar yolunda asfaltlama yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin yaz turizm merkezlerinden Kandıra ilçesinde üstyapı atağına devam ediyor. 3 bin 700 metre uzunluktaki Bozburun-Kanatlar yolunda asfaltın temeli olan plent miks temel serimi sonrası asfalt serimi yapıldı.
330 gün sürmesi planlanan yol yapım işi kapsamında 26 bin 610 ton binder asfalt, 57 bin 140 ton plent miks temel ve 2 bin tonda bakım, onarım çalışmaları için asfalt kullanılacak.
Üstyapı çalışmaları Hatipler-Ağva, Sarığazi-Kaynarca, Tatarahmet, Pirceler-Kıssalar, Goncaaydın-Develi, yollarının da asfaltlanması ile devam edecek.
BOZUK VE STABİLİZE KÖY YOLU KALMIYOR
Kandıralıların ve ilçeye turizm amaçlı gelen vatandaşların kolay ve güvenli bir şekilde ulaşım imkânlarından faydalanması için çalışan Büyükşehir Belediyesi, Kandıra’da bozulmuş, deforme olmuş ya da stabilize toprak yolları asfaltlayarak ulaşımda kolaylık sağlıyor.
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