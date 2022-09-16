Kocaeli'de kamu malını boyayıp, tekmeleyerek, zarar verdiler!

Kocaeli'de asansörü boyayıp kapısını tekmeleyerek, zarar verdiler. Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’da tekmelenip boyayla zarar veren asansörü bakıma alacağını duyurdu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin üst geçitlerinde bulunan, özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların güvenliği ve konforu için üstgeçitlere asansör ve yürüyen merdivenler inşa ediyor.

Periyodik bakımları düzenli olarak yapılan asansörlere bazı kişi veya kişilerce zarar veriliyor. Çayırova Yenimahalle’de bulunan üst geçitteki asansörde verilen zarar nedeniyle bakıma alındı.

Bakım sırasında asansör hizmet vermeye devam edecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ana arterler üzerine yaptığı köprülerle kent sakinlerine modern ve güvenli ulaşım imkânı sağlıyor. Bu kapsamda özellikle engelli ve yaşlı vatandaşların güvenliği için üstgeçitlere kurulan asansörlere kötü niyetli insanlarca zarar verilebiliyor. Çayırova Yenimahalle’de bulunan Şehit Piyade Çavuş Murat Tevlim Üst Geçidi asansörüne de bazı kişi veya kişilerce zarar verildi.

BAKIMA ALINACAK

Her gün yüzlerce insanın kullandığı asansörün kapısına tekmelenerek zarar verildi. Ayrıca asansör konsolu ve kapı üzerine sprey boyalarla yazılar yazıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı'nca asansörün bakımı yapılacak.