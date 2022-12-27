Kocaeli'de kahvecilerden vefa programı

Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası yönetimi, Büyükşehir’in katkılarıyla düzenlenen programda vefat eden üyelerini andıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası tarafından düzenlenen Vefa Programı, İzmit Fevziye Camii’nde gerçekleştirildi.

Programda Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası yönetimi ve üyelerinden vefat edenlere, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın ardından kılınan namaz sonrası dualar edildi.

Programda tüm misafirlere ve cemaate lokma ikramı yapıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Büyükşehir’in destekleriyle düzenlenen programla ilgili görüşlerini paylaşan Kocaeli Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Erdoğan Göçer, ‘’1954 yılında kurulan odanın geçmiş üye ve mensupları adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi destekleriyle vefa programı düzenledik. Yönetim kurulu olarak bu program beni çok memnun etti. Programdaki geri dönüşlerin güzel olması ve bu programda bizlere sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimi iletiyorum’’ dedi. Programa Büyükşehir Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak da eşlik etti.