Kocaeli'de İzmit Kitap Günleri açıldı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından 28 Haziran İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşu programları kapsamında yerel şair, yazar ve yayınevlerinin desteklenmesi amacıyla organize edilen İzmit Kitap Günleri’nin açılışı gerçekleşti.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle İzmit’in kurtuluşunun 101’inci yılı etkinlikleri İzmit Kitap Günleri ile başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 41 Marka 41 Yazar sloganıyla İzmitli yerel şair, yazar ve yayınevlerinin katkılarıyla organize edilen İzmit Kitap Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi.

Üç gün boyunca devam edecek olan İzmit Kitap Günleri daha çok okuyan, araştıran ve daha bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağlamak amacıyla yerel şair ve yazarları vatandaşlarla buluşturacak.

Açılışta konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yerel belediye olarak kültüre, sanata ve edebiyata önem verdiklerini her defasında vurguladıklarını belirterek, "Bu yönde çalışmalarımızı en kararlı şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalar dayanışma ile çok daha kıymetli olur. Bu vesileyle bugün başlangıcını yaptığımız ve geleneksel hale getirmeyi çok arzu ettiğimiz İzmit Kitap Günleri’nde dayanışma gösteren değerli yayıncılarımıza, derneklerimize, katkı sunan bütün yazarlarımıza, şairlerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Hürriyet, gerek kitapların yayınında yapımında destek olarak, gerek açılışını gerçekleştirdikleri Şiir ve Edebiyat Evimizle, gerekse ünlü yazar ve şairlerimizi andığımız 'İzmit Unutmaz ve İzmit Şiir Günleri etkinliklerimizle bunu desteklediklerini söyledi.

BAYŞAD Başkanı Dilek Dila Mert ise kentin kültür, sanat, edebiyat alanında gelişmesine önemli rol üstlenen şair, yazar, yayınevlerinin geniş kitlelere hitap etmesine ev sahipliği yapan İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hanım başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.