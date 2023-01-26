Kocaeli'de İzmit Atatürk Bulvarında üst yapı tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Atatürk Bulvarı’nda üstyapıyı tamamladı. Doğu Kışla Parkı’nın girişine de otopark yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit’te Anıtpark ile Doğu Kışla arasında bulunan Atatürk Bulvarı’nda üstyapı düzenlemesini tamamladı. Doğu Kışla Parkı’nın Atatürk Bulvarı yönündeki girişine ise 25 araç kapasiteli otopark yapıldı.

550 metre uzunluktaki Atatürk Bulvarının asfaltlaması tamamlandı. Otobüs duraklarının yerleştirildiği bulvarda, orta refüjde düzenleme çalışmaları yapıldı. Orta refüje ve kaldırımlara 50 adet dekoratif led aydınlatma direği konuldu. Orta refüj ve kaldırımlar yenilendi. Bulvarda bulunan yağmursuyu ızgaraları da daha modern ve estetik bir görüntüye sahip yeni ızgaralarla değiştirildi.

Bulvarın orta refüjünde park bahçeler tarafından çalışma yapıldı. Bulvardaki kot farklılıklarının uygun kot seviyesine getirilmesiyle daha konforlu hale gelen Atatürk Bulvarı, İzmit’in prestij caddelerinden birisi haline geldi. Atatürk Bulvarında 4 bin 800 metrekare baskı beton, 1700 bin metre andezit bordür, 3 bin ton asfalt serimi yapıldı.