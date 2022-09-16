Kocaeli'de itfaiyecilere asansörden kurtarma eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hizmet kalitesini artırmak için asansörden kurtarma eğitimi alıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlarımıza yönelik yangın, afet ve acil durum eğitimleri verirken, kendi hizmet kalitesini artırma adına çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda itfaiyeciler, asansörden kurtarma eğitimi aldı.

Çok katlı yapılarda, ulaşım yönünden hayatımızı kolaylaştıran asansörler, gelişen teknolojiyle birlikte hem güvenlik hem de rahatlık anlamında değişiyor. Bununla birlikte kullanımı arttıkça, çeşitli sebeplerden ötürü asansörlerde mahsur kalma olaylarıyla karşılaşılabiliyor. Olası mahsur kalma ve kurtarma olaylarına İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler müdahale ediyor. Gelişen teknolojilere göre İtfaiyecilerin yeni asansör tiplerini ve güvenlik sistemlerini tanımaları adına eğitimler düzenleniyor.

İTFAİYECİLER EĞİTİM ALDI

Sadece binalarda kullanılan asansör tipleri haricinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından halkımızın hizmetine sunulan üst geçit ve benzeri yerlerdeki asansörlere yönelik de bilgiler aktarılıyor. Eğitimler, gruplar halinde tüm itfaiye personeline aktarılıyor. Eğitim hizmeti, AKE Asansör, Yürüyen Merdiven ve Engelli Sistemleri tarafından veriliyor.