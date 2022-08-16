Kocaeli'de İtfaiye ve AFAD’dan ortak tatbikat

Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve AFAD İl Müdürlüğü, İMES OSB’de İRAP kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.KOCAELİ (İGFA) - AFAD İl Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı işbirliği ile Dilovası ilçesinde kurulu bulunan İMES OSB’de, İRAP kapsamında yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Kocaeli İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çerçevesinde, AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatta, olası yangın ve benzeri acil durumlarda taşınabilir yangın söndürücülerin kullanımı konusunda teorik bilgiler sunuldu. Bilgilendirmenin ardından uygulamalı bölümde kontrollü oluşturulan bir yangına müdahale çalışması gerçekleştirildi. Müdahale çalışmasında katılımcılar, aldıkları bilgiler doğrultusunda yangın söndürücüleri kullanarak hünerlerini sergiledi.

TAHLİYE TATBİKATI

Yangın eğitiminin ardından ise tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. İMES OSB bünyesindeki çalışanlar ile gerçekleştirilen tatbikatta, olası acil durumlarda doğru tahliye usulleriyle doğru davranış şekilleri gözlemlendi. Tatbikat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.