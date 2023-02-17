Kocaeli'de İSU’dan depremzedelere geçici abonelik kolaylığı

İSU’nun aldığı kararla Kocaeli’de depremzedelerin kullanımına tahsis edilecek meskenlerde ‘’afetzede’’ belgesi alanlara geçici abonelik açılabilecek ve ‘’sosyal destek tarifesi’’ kapsamında yüzde 50 indirim uygulanacak.KOCAELİ (İGFA) - Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremin ardından harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 11 ili etkileyen afetin ardından bölgede yaraların sarılması için seferber oldu.

Afet bölgesinden Kocaeli'ye gelen depremzedeler için önemli bir karar alan İSU Yönetim Kurulu, bu kapsamda açılacak geçici aboneliklerin “sosyal destek tarifesi” kapsamına alınacağını açıkladı.

KOCAELİ’DE İKAMET EDECEKLER İÇİN DÜZENLEME

AFAD aracılığıyla deprem bölgesinden ayrılmak isteyen aileler için Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki başta kamu kurum ve kuruluşlarına ait olmak üzere geçici barınma yerlerine nakiller başladı.

Bu kapsamda Kocaeli’ye gelen depremzedeler kamu kurum ve kuruluşlarının barınma merkezlerinin yanı sıra Büyükşehir’e ait kamplarda misafir ediliyor. İSU Yönetim Kurulu da bu gelişmelerin ardından deprem bölgesinde ikamet etmekte olduğu halde, şehrimize geçici olarak barınmak üzere gelen depremzedelerin ikamet edecekleri meskenlerde açılacak geçici aboneliklerde; 2560 sayılı kanun ile İSU Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliğinin verdiği yetkiye istinaden birtakım geçici düzenlemeler yapılmasının uygun olacağı kararını aldı.

AFETZEDE BELGESİYLE BAŞVURULACAK

Kocaeli’ne gelen depremzedelerden; geçici ikamet edeceği ilçedeki Kaymakamlığa kayıt yaptırmış olup “Afetzede” olduğuna ilişkin düzenlenecek belgeyi İSU’ya ibraz etmeleri halinde;

a) Devir abonelikler için: DASK istenilmemesi, teminat, sayaç açma – kapama, sayaç sökme takma bedellerinin alınmayacaktır,

b) Bu kapsamda açılacak geçici aboneliklerin, İSU Genel Kurulunun 26.06.2020 tarihli ve 7 sayılı kararı ile kabul edilerek Tarife Cetveline eklenen “sosyal destek tarifesi” kapsamına alınarak bu tarifeden yararlandırılacaktır,

c) Afetzedelere açılacak geçici abonelikler; kazanılmış hak teşkil etmeyecektir, herhangi bir sebeple 3. kişilere devredilemeyecektir, uygulama 31.12.2023 tarihine kadar devam edecek olup bu tarihte kendiliğinden sona erecektir,

d) Yine bu kapsamda Afetzedelere açılan geçici aboneliğin her ne suretle olursa olsun sonlandırılması halinde bu meskenlerde yapılacak abonelik taleplerinde “İSU Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği”ne göre işlem yapılacaktır.